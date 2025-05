Miriam Leitão não escreveu que rombo no INSS seria bom para a inflação

É falso que a jornalista Miriam Leitão publicou um texto afirmando que a fraude no INSS seria uma "salvação" para a economia do país porque ajudaria a conter a inflação.

O UOL Confere não localizou nenhum texto com essa afirmação na relação de colunas escritas pela jornalista no jornal O Globo. Miriam Leitão também negou que tenha publicado tal conteúdo. Além disso, a montagem que circula nas redes sociais não segue os padrões do jornal.

O que diz o post

Imagem que reproduz um texto como se fosse uma coluna de Miriam Leitão em O Globo traz o seguinte título: "Rombo no INSS é a luz no fim do túnel para a salvação da economia e controle da inflação." Abaixo aparece escrito: "Descontos nos benefícios deixam o aposentado com menos recurso, o que o faz gastar menos. Diminuindo a circulação de dinheiro na economia, a inflação recua."