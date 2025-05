Ex-assessor de Moraes não disse que havia infiltrados de esquerda no 8/1

Na sequência, um homem, identificado pela postagem como sendo o ex-assessor de Moraes, diz: "Eu tenho essas imagens gravadas, de pessoas com a camiseta do MST, boné do CPX, bandeira do MST. Eu vi. E essas pessoas entraram antes da grande massa, autorizada por alguma autoridade federal. Essa é a grande verdade. As pessoas já tinham iniciado a quebradeira quando a grande massa chegou". Ele ainda afirma que a suposta entrada desses infiltrados teria ocorrido por volta das 13h40.

Por que é falso

Homem que aparece em vídeo é jornalista bolsonarista. Uma busca reversa permitiu chegar ao conteúdo original e concluir que quem aparece no conteúdo enganoso é Marcos Vanucci. A fala do jornalista bolsonarista foi extraída de uma participação dele no podcast Bunker em 19 de abril (aqui e abaixo). Em momento algum da entrevista, na qual defende, sem exibir provas, que infiltrados de esquerda teriam invadido as sedes dos Três Poderes antes dos manifestantes bolsonaristas, ele é tratado como ex-assessor de Moraes.

Manifestantes romperam contenção policial às 14h43. De acordo com o relatório elaborado por Ricardo Cappelli, ex-interventor federal na segurança pública do Distrito Federal, os manifestantes só romperam o cordão de proteção montado pela polícia militar às 14h43 (aqui). Não há qualquer indício de que a barreira tenha sido vazada antes desse horário, ao contrário do que insinua Vanucci.

Invasão começou por volta das 15h. Imagens das câmeras de segurança do Planalto, que foram cedidas à CPI do 8/1 e podem ser acessadas publicamente (aqui), mostram que o local começou a ser invadido aproximadamente às 15h, somente após a chegada de um grande grupo de manifestantes. Não há qualquer evidência de que outras pessoas vandalizaram o edifício antes desse horário, como alega Vanucci.