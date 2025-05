Campanha falsa para ajudar menino Dudu usa vídeos reais para aplicar golpe

Link em publicações falsas leva a rifa virtual. Ao clicar no link indicado pelas peças enganosas, o usuário é levado para uma página da suposta rifa virtual de um carro. Há um texto descrevendo a história de Dudu e explicando que o valor arrecadado será utilizado para custear o tratamento dele. Estão disponíveis opções que vão de três (R$ 30) a mil números (R$ 1.000). Há diversos botões espalhados pelo site com as frases "Salvar Dudu agora" e "Participar". No site Reclame Aqui, usuários relatam que, ao adquirir números da suposta rifa, é necessário pagar uma taxa extra de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) ou um frete para receber o prêmio anunciado. Mesmo efetuando este pagamento, eles nunca recebem os números do sorteio ou os itens prometidos e nem a devolução do valor depositado (aqui, aqui e aqui).

Doações para campanha real são por Pix, vaquinha virtual ou rifas em perfil oficial no Instagram. Quem quiser ajudar o garoto pode fazer doações via Pix e em uma vaquinha virtual, ou ainda comprando bilhetes para rifas de diversos itens, como um automóvel Jeep Renegade (aqui) e uma camisa autografada por todo o elenco do Santos (aqui), todos à disposição apenas no perfil oficial da campanha no Instagram (aqui).

Celebridades pedem doações em campanha verdadeira. Entre os vídeos do perfil oficial da campanha, estão depoimentos de famosos pedindo ajuda para Dudu. São os casos das cantoras Paula Fernandes (aqui e abaixo) e Ana Castela (aqui) e do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) (aqui).

Pais de Dudu tentam arrecadar R$ 18 milhões. O valor será utilizado para custear o tratamento do menino e que está disponível apenas nos Estados Unidos. Segundo os pais de Dudu, ainda faltam aproximadamente R$ 2 milhões para bater a meta.