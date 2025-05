Presidente de Burkina Fasso não ameaçou Lula; vídeo usa dublagem falsa

Não há registros de declaração de Traoré sobre Lula. Uma busca no Google (aqui) não traz qualquer resultado sobre uma suposta ameaça do líder burquinense ao presidente do Brasil. A pesquisa aponta para checagens feitas por agências verificadoras e que desmentem o episódio. Caso o fato fosse verdadeiro, certamente teria sido registrado pela imprensa nacional, com repercussão dentro do governo federal.

Embaixada de Burkina Fasso em Brasília não comentou caso. O UOL Confere entrou em contato com a embaixada burquinense na capital federal, mas não obteve retorno. O texto será atualizado caso haja uma resposta.

Viralização. Um vídeo publicado no YouTube tem 2,4 milhões de visualizações até hoje.

Este conteúdo também foi checado por Aos Fatos, Boatos.org e Estadão.

