Vídeo omite que Bolsonaro recebeu doação de apenas R$ 1 de 'Careca do INSS'

0:00 / 0:00

Doação de R$ 1 de Antunes a Bolsonaro já era conhecida. Em abril, a imprensa noticiou que Antunes havia doado R$ 1 para a campanha de reeleição de Bolsonaro. Segundo informações contidas no site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o empresário fez o depósito em 12 de setembro de 2022. O número do CPF é o mesmo que aparece nos documentos oficiais das investigações contra ele. O valor simbólico foi uma estratégia dos apoiadores de Bolsonaro para fazer uma espécie de "contagem paralela" de votos (aqui e aqui).

Investigações apontam Antunes como intermediário de fraudes. Segundo a apuração da Polícia Federal, o "Careca do INSS" seria o principal operador financeiro da fraude no INSS. Ele recebeu R$ 53,88 milhões de associações envolvidas no esquema e fez repasses milionários a outros servidores do órgão suspeitos de participação nos crimes (aqui).

Escândalo no INSS desviou R$ 6,3 bilhões. Segundo levantamento do órgão, pelo menos 9 milhões de beneficiários sofreram descontos ilegais entre 2019 e 2024. A fraude envolvia a cobrança de uma mensalidade associativa (aqui). O caso provocou as demissões de Alessandro Stefanutto, presidente do INSS (aqui), e de Carlos Lupi, ministro da Previdência (aqui). Em balanço divulgado na semana passada, a AGU (Advocacia Geral da União) estima que os pedidos de reembolso de aposentados já somam R$ 1 bilhão (aqui).

Postagens tentam ligar 'Careca do INSS' a Bolsonaro. Esta não é a primeira vez na qual tentam relacionar o ex-presidente como um dos beneficiários da fraude e associá-lo a Antunes. Posts falsos insinuaram que Bolsonaro e o empresário participaram de uma motociata juntos (aqui, aqui, aqui e aqui) e que a Polícia Federal teria achado provas de que o ex-presidente teria recebido dinheiro do esquema fraudulento (aqui). Ambos foram desmentidos por agências checadoras de informação.

Viralização. Uma publicação no Facebook tem 2.500 curtidas e 1.900 compartilhamentos até hoje.