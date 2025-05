Freire Gomes confirmou existência de minuta golpista; O Globo não mentiu

"O Globo mentiu! O Globo inventa afirmação que não existiu durante o depoimento de Freire Gomes", diz um texto que acompanha o post.

Por que é falso

Freire Gomes confirmou existência de minuta golpista. No dia 19, o general prestou depoimento ao STF como testemunha na ação penal referente à tentativa de golpe de Estado. O ex-comandante do Exército não usou o termo "minuta golpista", mas confirmou a existência de um "estudo" com sugestões de medidas para uma possível ruptura institucional. Freire Gomes afirmou que foi chamado pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL) para participar de uma reunião no Palácio do Planalto em 7 de dezembro de 2022. Segundo o militar, durante o encontro foi apresentado o documento, que continha elementos de fundamentação jurídica e sugeria o uso das Forças Armadas (aqui).

General disse ter se posicionado contra intervenção. Ainda em seu depoimento, Freire Gomes disse que as propostas contidas na minuta golpista foram apresentadas como "hipóteses em estudo". Ele afirmou que, em reuniões posteriores, teria alertado Bolsonaro sobre os riscos ao interferir no processo eleitoral e contestar o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) (aqui).

Militar levou bronca de Moraes. O ministro do STF interrompeu Freire Gomes após o militar dizer que não tinha como afirmar que o almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, teria concordado com Bolsonaro para executar o plano golpista: "A testemunha não pode omitir o que sabe. Vou dar uma chance para a testemunha falar a verdade. Se mentiu para a Polícia Federal, tem que dizer que mentiu para a polícia" (aqui). Moraes se referiu ao depoimento dado pelo ex-comandante do Exército à PF, no qual o militar havia afirmado que Garnier "estava ao lado do presidente" (aqui).

Minuta golpista previa impedir Lula de tomar posse. As investigações da Polícia Federal revelaram que a primeira versão do documento foi encontrada na casa de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro. A minuta continha orientações para a decretação de um estado de defesa e a criação de uma comissão para analisar o resultado das eleições presidenciais de 2022, com o intuito de evitar a posse de Lula (aqui).