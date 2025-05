Vídeo em que Cristiano Ronaldo critica seleção brasileira foi criado com IA

Logo depois, ele comenta sobre uma suposta "acomodação" dos brasileiros: "Mais do que talento, o que falta pros jogadores do Brasil é comprometimento e dedicação. Todos os últimos talentos brasileiros pararam suas carreiras de forma precoce por falta de gestão profissional (...). Dificilmente um craque brasileiro joga em alto nível na Europa após os 30 anos de idade". E, ao final, menciona Neymar como exemplo de alguém que já estaria "praticamente aposentado".

Por que é falso

Cristiano Ronaldo concedeu entrevista em espanhol. Por meio de busca reversa, o UOL Confere localizou o conteúdo original, que trata-se de uma entrevista do jogador ao programa Los Amigos de Edu, do jornalista Edu Aguirre, transmitido pela emissora espanhola laSexta (aqui).

Português não falou do Brasil. Ao longo de uma hora e dez minutos de entrevista, Cristiano Ronaldo não cita a seleção brasileira nem Neymar. No trecho usado no conteúdo desinformativo, o português respondeu que se considera o melhor jogador de futebol de todos os tempo (aqui e abaixo)

0:00 / 0:00

Vídeo foi postado por perfil especializado em IA. Nos posts desinformativos, que não contextualizaram o conteúdo, é possível ver a marca d'água "@ ia_resenha" sobre o vídeo. Trata-se de um perfil no Instagram que diz em sua descrição ser "especialista em inteligência artificial com sincronização labial" (aqui e abaixo).