Anúncio falso de produto para os olhos usa imagem de padre e CRM de médico

São falsos os anúncios de um produto chamado Visionar que promete curar diversos problemas de visão.

No Facebook, circulam vídeos manipulados com inteligência artificial que usam a imagem do padre Reginaldo Manzotti para promover o produto fraudulento.

O que diz o post

Um vídeo manipulado usa a imagem do padre Reginaldo Manzotti para vender um produto que promete curar diversas doenças oftalmológicas, inclusive catarata, cujo único tratamento é cirúrgico. O nome do produto suspeito é Visionar. Não existe medicamento com essa capacidade.