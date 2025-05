Papa Leão 14 não disse que o 'comunismo penetrou nos círculos cristãos'

Por que é falso

Referência da citação não coincide. Segundo o post enganoso, a declaração de Robert Prevost teria sido feita durante a "Conferência para bispos hispano-americanos" que teria acontecido em 14 de maio de 2010. Não foi possível encontrar informações que corroborassem essa referência. O último encontro similar foi a Quinta Conferência Geral do Episcopado da América Latina e do Caribe, que aconteceu em Aparecida do Norte (SP) em 2007 (aqui).

Papa Leão 14 foi ordenado bispo em 2014. Ou seja, durante a última conferência episcopal ele ainda não era bispo. Assim como não havia sido ordenado ainda na data falsa usada no post enganoso, maio de 2010 (aqui).

Sem fontes. Não foi possível encontrar nenhuma fonte confiável sobre a suposta declaração de Prevost (aqui, em inglês).

Este conteúdo também foi verificado por Estadão Verifica.

