Homem que aparece em adega é um advogado, e não o 'Careca do INSS'

Movimentações bilionárias de advogado chamaram atenção do Coaf. O órgão alertou para transações financeiras atípicas feitas por Wilians. A partir dos relatórios da Coaf, a Polícia Federal identificou movimentações acima de R$ 4 bilhões feitas pelo escritório de advocacia e por uma empresa de investimentos do empresário entre julho de 2019 e julho de 2024. Porém, a PF não citou ligações entre esses processos e a fraude no INSS (aqui).

"Careca do INSS" se chama Antônio. Investigações da PF apontam o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes como figura central no escândalo que desviou bilhões de reais em aposentadorias e pensões (aqui). Ele se tornou mais conhecido pelo apelido e até entrou com uma ação para proibir o uso da alcunha, mas a Justiça negou o pedido (aqui).

Fraude no INSS desviou R$ 6,3 bilhões. Pelo menos 9 milhões de beneficiários foram afetados pelos descontos ilegais realizados entre 2019 e 2024. O esquema envolvia a cobrança de uma mensalidade associativa (aqui). O escândalo provocou as demissões de Alessandro Stefanutto, presidente do INSS (aqui), e de Carlos Lupi, ministro da Previdência (aqui). Os descontos irregulares não se limitam a associações. Conforme investigação do UOL, há indícios da atuação do ramo de seguros, empresas financeiras e clubes de benefício (aqui).

Este conteúdo também foi checado pelo Boatos.org.

