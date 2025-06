Post não mostra 'rolê' convocado por Oruam contra prisão de MC Poze do Rodo

"Rolezinho convocado pelo MC Oruan, em forma de protesto contra a prisão do MC Poze. 'Só falta o sinal verde pra eu fazer o maior rolê de moto da história do Rio pela liberdade do PZ [MC Poze do Rodo]. Mostrar que o povo tem voz'", diz texto que acompanha post, associando o vídeo ao ato convocado por Oruam para a última sexta.

Por que é falso

Vídeo mostra protesto ocorrido no ano passado. Uma busca reversa permitiu chegar ao conteúdo original, publicado em 20 de dezembro de 2024 por um perfil que registra "rolezinhos" e encontros de motoqueiros (aqui e abaixo). Ou seja: as imagens são anteriores à prisão de MC Poze do Rodo e da postagem feita por Oruam.

Oruam expressou desejo de "organizar maior rolê de moto do Rio". Na quinta-feira da semana passada, mesmo dia da prisão do seu amigo MC Poze do Rodo, o rapper postou no X (antigo Twitter) uma mensagem sobre sua vontade de promover um grande "rolê" de moto no Rio (aqui e abaixo). O post foi interpretado por algumas pessoas como uma convocação para um protesto contra a prisão de MC Poze do Rodo.