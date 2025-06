Vídeo mostra lagartixas na Indonésia; não calangos à venda em Crato (CE)

Por que é falso

Imagens não são de feira em Crato (CE). O vídeo que circula foi gravado na Indonésia. Por meio de busca reversa, o UOL Confere identificou a publicação original, feita em 4 de dezembro de 2024 (aqui e abaixo). O perfil tem diversos vídeos que mostram lagartixas acompanhadas da hashtag #tokaygecko.

De cordo com especialista, espécie não é comum no Brasil. A tokay gecko é conhecida como lagartixa-tokay. "Essa espécie de réptil é nativa da Ásia e das Ilhas do Pacífico", afirma Ronison Bino, biólogo e técnico do Laboratório de Anatomia e Zoologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Este conteúdo também foi checado pela Reuters e Lupa.

