Porta-aviões dos EUA esteve no Rio em 2024, e não em maio deste ano

O que diz o post

Vídeo que mostra um porta-aviões traz escrito: "Porta-aviões da Marinha dos EUA chega ao Rio, 23/5/2025". E continua: "Olha lula manda as melancias ir lá expulsar os americanos." O vídeo tem a logomarca do site Metrópoles.

Por que é distorcido

Vídeo original foi publicado há um ano. Uma busca no Google utilizando o texto que acompanha o vídeo desinformativo leva a uma publicação no canal do YouTube do site Metrópoles, feita em 22 de maio de 2024. É possível observar que se tratam das mesmas imagens (aqui).

0:00 / 0:00

Legenda foi adulterada. No conteúdo original, o texto dizia: "Porta-aviões da Marinha dos EUA chega ao Rio de Janeiro em missão de rotina". No post desinformativo, é cortada a parte final e inserida uma data recente.