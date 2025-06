Vídeo que mostra escultura de areia de Lula foi criado por IA

Ao redor da escultura, aparecem seis pessoas: quatro delas usam camisetas vermelhas; em três, é possível ver as letras "PT" na cor branca. Um homem de camiseta azul aparece mexendo na obra, enquanto uma mulher de camiseta branca e calça jeans surge no final do vídeo. Algumas destas pessoas usam celulares e uma câmera para registrar a cena.

"Escultura de areia de lula", diz a frase sobreposta ao vídeo.

Por que é falso

Vídeo foi feito por inteligência artificial. O UOL Confere submeteu as cenas compartilhadas pelas publicações enganosas à análise do Hive Moderation, especializado na identificação de manipulação digital de conteúdo. A ferramenta apontou uma possibilidade de 95,7% de o vídeo ter sido gerado com o auxílio de inteligência artificial (abaixo).

Análise do Hive Moderation evidencia uso de IA em vídeo que mostra escultura de areia de Lula Imagem: Reprodução

Imagens têm falhas típicas de IA. É possível verificar ao longo do vídeo alguns erros característicos de materiais produzidos a partir de inteligência artificial. Os dedos da mão esquerda do homem que segura uma câmera mudam de tamanho conforme a imagem avança (abaixo, em azul). Um dos homens agachados está mexendo na areia e, de repente, aparece com um celular na mão (em amarelo). A mulher de camiseta vermelha surge com as mãos vazias e na sequência está segurando um celular (em vermelho). Os dedos da mão direita do homem que está mexendo na escultura estão deformados (em rosa).