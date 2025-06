Post edita fala e insinua que Bolsonaro é a favor de contar mentiras

YouTube retirou vídeo do ar por violação de conteúdo. O YouTube acatou uma decisão da Justiça e retirou do ar a entrevista completa de Bolsonaro ao Paparazzo Rubro-Negro. De acordo com o YouTube, declarações do ex-presidente sobre a pandemia da covid-19 violaram as políticas da plataforma, o que motivou a remoção do conteúdo (aqui). Porém, o trecho específico utilizado pelas publicações enganosas continua no ar, como se verifica logo acima.

Bolsonaro criou polêmica ao dizer que "pintou um clima" com meninas venezuelanas. Na mesma entrevista, o ex-presidente relatou um encontro dele com garotas venezuelanas em São Sebastião, na periferia do Distrito Federal: "Parei a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, três, quatro, bonitas; de 14, 15 anos, arrumadinhas num sábado numa comunidade. E vi que eram meio parecidas. Pintou um clima, voltei, 'posso entrar na tua casa?' Entrei. Tinha umas 15, 20 meninas, sábado de manhã, se arrumando. Todas venezuelanas". As declarações viralizaram nas redes sociais e foram utilizadas por adversários de Bolsonaro (aqui).

Viralização. Uma publicação no Facebook tinha 3.700 curtidas e 5.100 compartilhamentos até hoje.

Este conteúdo também foi checado pela Reuters.

