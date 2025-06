Papa Leão 14 não enviou mensagem secreta a presidente de Burkina Fasso

A suposta mensagem atribuída ao pontífice diz que "a África carrega o selo do princípio e do fim" e pede a Traoré, "herdeiro dos antigos tronos de ouro", para "proteger o Sahel e voltar a atenção para tua terra" e "ouvir a voz do Espírito", pois "o olho que tudo vê voltou-se para tua terra". Leão 14 ainda teria dito a Traoré: "De ti, nascerá a resistência e o grito que abalará o dragão".

Por que é falso

Leão 14 não enviou mensagem a Ibrahim Traoré. Em nota oficial, o Vaticano desmentiu que o pontífice tenha escrito qualquer documento ao presidente de Burkina Fasso. A Santa Sé esclarece que o vídeo falso, publicado originalmente no YouTube em inglês e com duração de aproximadamente 36 minutos, foi criado com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial (aqui).

Vaticano orienta fiéis a acessarem seu site oficial por notícias sobre o papa. A Santa Sé ressaltou que, "dada a circulação em diversas redes sociais de textos atribuídos ao novo papa sem indicação da fonte, que todos os discursos, intervenções e textos de Leão 14 podem ser consultados na íntegra" em seu site oficial (aqui), e que o portal Vatican News (aqui) e o jornal L'Osservatore Romano (aqui) trazem todas as mensagens e atividades do papa. Todas as plataformas possuem versões para diversos idiomas.

Não há registro de suposta mensagem do papa a Traoré. Uma busca em inglês no Google pelos nomes do papa Leão 14 e de Ibrahim Traoré (aqui) não traz qualquer resultado de fontes confiáveis referente à suposta carta atribuída ao pontífice. A pesquisa aponta para verificações feitas por agências internacionais de checagem desmentindo as publicações enganosas (aqui, aqui e aqui, em inglês).

Postagens falsas enaltecem presidente de Burkina Fasso. Diversas publicações desinformativas sobre Ibrahim Traoré circulam nas redes sociais exaltando-o como uma espécie de "herói africano" (aqui, em francês). O UOL Confere já desmentiu postagens com supostas ameaças feitas pelo líder burquinense ao presidente Lula (PT) (aqui).