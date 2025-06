Post distorce notícia sobre 8/1 para dissociar atos de tentativa de golpe

O que diz o post

A publicação reproduz o título de um texto da jornalista Malu Gaspar em sua coluna no jornal O Globo, publicado em 31 de maio de 2023: "Ex-GSI de Lula falsificou relatório do 8/1 enviado à comissão de inteligência do Congresso"

Abaixo, o seguinte texto aparece em destaque: "Qualquer narrativa de que o 08/01 foi uma tentativa de golpe.. Devia ter sido enterrada nesse dia aqui. Se precisaram falsificar... é porque existia interesse político na conclusão manipulada sobre aquela baderna.".

Por que é distorcido

Texto do jornal fala sobre tentativa de ocultar omissão de ex-GSI. A reportagem do jornal O Globo mostra que o general Gonçalves Dias, na época chefe do GSI, adulterou o primeiro relatório sobre o 8/1 que o órgão enviou ao Congresso. Foram excluídas do documento as referências aos avisos recebidos por Dias sobre as grandes chances de haver tumultos e invasões a prédios públicos naquela data (aqui). Ou seja: a manipulação foi feita com a intenção de livrar o general das acusações de omissão no caso, e não para desvincular a invasão às sedes dos Três Poderes da tentativa de golpe de Estado.

Dias admitiu manipulação. O general reconheceu que o primeiro relatório enviado ao Congresso realmente foi adulterado. Em depoimento à CPI dos Atos Antidemocráticos da Câmara Legislativa do Distrito Federal, Dias afirmou que o documento original "não condizia com a realidade" e que a mudança no relatório não poderia ser considerada como uma fraude (aqui).