Portugal não bloqueou bens de Gilmar Mendes no país a pedido dos EUA

É falso que o governo ou a Justiça de Portugal tenha bloqueado bens do ministro do STF Gilmar Mendes no país a pedido do governo dos Estados Unidos.

O Supremo negou que isso tenha ocorrido e tal fato não foi noticiado no Brasil ou em Portugal.

Publicações enganosas sobre o patrimônio do ministro em Portugal ou supostas investigações sobre ele no país são recorrentes, e já foram desmentidas em outras ocasiões.