Vídeo mostra palestinos invadindo depósito da ONU, e não armazém do Hamas

O que diz o post

Publicações usam o vídeo de uma multidão em um galpão com as legendas enganosas: "A farsa da fome em Gaza foi exposta ao mundo. Hamas esconde toneladas de comida, mente sobre fome e mata civis que descobrem a farsa".

Por que é falso

Vídeo não mostra depósito do Hamas. Em uma busca reversa por frame do vídeo pelo Google Lens foi possível identificar a origem da gravação. As imagens mostram, na verdade, palestinos que invadiram um armazém do Programa Mundial de Alimentos, da ONU, na Faixa de Gaza. Quatro pessoas morreram no tumulto, duas delas foram atingidas por tiros (aqui, aqui, em português; aqui e aqui, em inglês).

Palestinos levaram sacos de comida que seriam distribuídos. A agência da ONU apelou para um aumento imediato da ajuda alimentar "para garantir às pessoas que elas não passarão fome".

A invasão também foi noticiada pelo UOL. Confira abaixo vídeo publicado no dia 28 de maio: