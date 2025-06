Curso de R$ 1.000 ensina a fazer propaganda falsa de produto ilegal com IA

Com a proposta de ensinar a lucrar e viver de renda pela internet, um curso online ensina a produzir propaganda fraudulenta com ajuda de ferramentas de inteligência artificial para vender produtos irregulares. A imagem do médico Drauzio Varella é constantemente utilizada nesses anúncios ilegais.

A reportagem do UOL Confere participou do curso no começo do ano sem se identificar. As aulas foram ministradas em uma plataforma chamada BitesFlix, cujo responsável é Daniel de Brites. Os alunos aprenderam a manipular imagens e fazer chamadas apelativas e agressivas para despertar o interesse de mulheres para comprar um produto que promete emagrecimento fácil, mas que não tem registro para isso.

Eles também são orientados a criar perfis falsos em redes sociais e a forjar engajamento para passar credibilidade. Alguns vendedores chegam a se passar por médicos. Além disso, também usam de forma fraudulenta a imagem da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para afirmar que o produto seria aprovado pelo órgão, o que não é verdade.