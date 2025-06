Interpol incluiu Carla Zambelli em lista de procurados internacionais

Interpol já rejeitou pedidos anteriores de Moraes. Em 2021, o ministro do STF solicitou a inclusão do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, que foi para os EUA, na lista vermelha da Interpol por lavagem de dinheiro, organização criminosa e incitação ao crime. O organismo rejeitou o pedido em dezembro de 2022 e alegou falta de informações. Moraes também procurou a Interpol em 2023, desta vez com relação ao influenciador bolsonarista Oswaldo Eustáquio por participação nos atos golpistas de 8 de janeiro daquele ano e que estava na Espanha. A Interpol também rejeitou o pedido e justificou sua decisão ao afirmar que não inclui em sua lista vermelha pessoas com pedido de refúgio ou asilo político em outros países (aqui).

Moraes pediu extradição de Zambelli. O ministro do STF solicitou ao Ministério da Justiça para formalizar o pedido de extradição da deputada e determinou que Hugo Motta, presidente da Câmara, fosse notificado da cassação dela (aqui). Zambelli foi condenada a dez anos de prisão e à perda de mandato por ter invadido o sistema do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) (aqui). Ela deixou o Brasil pela fronteira com a Argentina (aqui), o que motivou Moraes a decretar a prisão preventiva dela (aqui). A deputada está na Itália, conforme informou sua assessoria (aqui).

