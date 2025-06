Juiz italiano não deu habeas corpus a Zambelli; trocadilho em nome é piada

Nome de suposto juiz é trocadilho. Não existe qualquer juiz italiano chamado "Giuseppi Cacurta". As peças desinformativas utilizam uma brincadeira comumente utilizada em transmissões ao vivo para constranger narradores, comentaristas, apresentadores ou jornalistas, que caem nas pegadinhas com nomes de duplo sentido (aqui).

Alexandre de Moraes pediu extradição de Zambelli. O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) determinou que o Ministério da Justiça formalize o pedido de extradição da parlamentar. Ele também mandou que Hugo Motta, presidente da Câmara, seja notificado da cassação dela (aqui). Zambelli foi condenada a dez anos de prisão e à perda de mandato por ter invadido o sistema do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) (aqui). Ela deixou o Brasil pela fronteira com a Argentina (aqui), o que motivou Moraes a decretar a prisão preventiva dela em um primeiro momento (aqui). A deputada entrou na lista vermelha da Interpol e está na Itália, conforme informou sua assessoria (aqui).

Viralização. Uma publicação no Facebook tem 1.500 compartilhamentos até hoje.

Este conteúdo também foi checado por Boatos.org.

