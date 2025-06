Alunos que fazem anúncios falsos se passam por médicos e zombam de clientes

Depois das primeiras aulas em que são ensinadas as técnicas para a manipular imagem com inteligência artificial, alguns alunos demonstraram preocupação no grupo do WhatsApp. Já outros mostram desprendimento sobre usar anúncios falsos para ganhar dinheiro e até fazem piadas sobre isso.

Alunos dizem que não sabiam nada sobre o produto antes de o curso começar Imagem: Arte/UOL sobre Reprodução WhatsApp

Um aluno chegou a registrar uma queixa no site Reclame Aqui em que diz que se sentiu enganado após a contratação do curso.

Reportagem do UOL gera questionamentos

A imagem de Drauzio Varella é constantemente utilizada nesses anúncios ilegais. Uma checagem do UOL Confere que desmentiu anúncios falsos do Detox Oriental com a imagem do médico foi compartilhada por um aluno no grupo com os colegas e levou a um debate interno.

A checagem verificou que o produto não possui registro da Anvisa, ao contrário do que é dito aos alunos, e informa que Drauzio está processando a Meta, dona de Instagram, Facebook e WhatsApp, por causa de posts como os que eles aprendem nas aulas.