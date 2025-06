No STF, Bolsonaro volta a desinformar sobre urnas e processo eleitoral

FALSO. A PEC (proposta de emenda à Constituição) do Teto de Gastos foi aprovada em 2016 e entrou em vigor no ano seguinte. Sendo assim, ela virou durante dois anos inteiros do governo Michel Temer: 2017 e 2018. Bolsonaro só tomou posse em 2019.

Eu não pude, por ocasião do horário eleitoral gratuito, usar as imagens de 7 de Setembro, usar as imagens minhas na ONU, usar imagens do outro candidato [Lula] lá na comunidade do Rio de Janeiro, usando o gorro do "CPX". Eu não podia usar imagens do enterro da rainha Elizabeth.

IMPRECISO. Ao citar os casos, o ex-presidente não mencionou os motivos das decisões da Justiça Eleitoral, dando a impressão de que foram tomadas sem justificativa.

O TSE impediu a campanha de Bolsonaro de usar imagens de Lula com o boné com a inscrição "CPX" porque as peças o associavam ao crime organizado. Lula ganhou o acessório em ato de campanha no Complexo do Alemão, no Rio. Desinformação que circulou em seguida, disseminada por apoiadores de Bolsonaro, afirmava que a sigla teria relação com o tráfico e que Lula teria entrado na favela sem escolta ou segurança, o que é falso. "CPX" significa complexo.

Já sobre as imagens do discurso na ONU e do velório da rainha Elizabeth, o TSE entendeu que Bolsonaro utilizou da atuação como chefe de Estado para ações de campanha eleitoral. Já o 7 de Setembro foi um dos motivos da inelegibilidade do ex-presidente, pelo qual ele foi condenado por abuso de poder político e econômico pela exploração eleitoral do evento de Bicentenário da Independência.