Juiz encontrado morto não atuava no caso do INSS nem incluiu irmão de Lula

Magistrado foi encontrado morto em apartamento. O corpo de Santos Júnior foi localizado dentro do imóvel do juiz, em Aracaju. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de Sergipe, não havia sinais de violência, o que levantou a suspeita inicial de morte natural (aqui). O laudo com a causa do óbito deve ficar pronto entre julho e o começo de agosto (aqui).

Reportagem não liga juiz à investigação de fraude do INSS. Alguns posts desinformativos compartilham uma notícia verdadeira do g1 sobre o magistrado com a intenção de reforçar uma suposta relação entre ele e o inquérito que apura as fraudes no instituto. O texto, porém, não faz essa ligação em momento algum (aqui).

Irmão de Lula não é mencionado em investigações sobre desvios. José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, é diretor vice-presidente do Sindnapi (Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos) (aqui). A entidade é uma das investigadas pela PF, que apura um esquema nacional de descontos não autorizados em aposentadorias e pensões. Milton Baptista de Souza Filho, presidente do sindicato, está na mira da PF, mas Frei Chico não foi citado (aqui). O irmão de Lula disse querer "toda a sacanagem" no INSS investigada (aqui).

Fraude no INSS desviou R$ 6,3 bilhões. Entre 2019 e 2024, pelo menos 9 milhões de beneficiários foram afetados pelos descontos ilegais. O esquema envolvia a cobrança de uma mensalidade associativa (aqui). O episódio causou as demissões de Alessandro Stefanutto, presidente do INSS (aqui), e de Carlos Lupi, ministro da Previdência (aqui). A Polícia Federal em São Paulo já pretendia realizar uma operação desde julho do ano passado, mas causa de uma orientação da PF e do Ministério Público, ela só foi deflagrada em abril (aqui).

