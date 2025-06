Vídeo não mostra Lula sendo expulso por segurança de rei arábe

Por que é falso

Desinformação sobre Lula é do ano passado. A alegação de que o presidente brasileiro teria sido retirado pelo segurança de um rei em evento já foi desmentida ano passado pelo Projeto Comprova —coalizão de checagens do qual o UOL Confere faz parte. A gravação aconteceu durante o encontro do G7 na Itália em junho de 2024, quando Trump ainda não tinha sido eleitos.

Homem que aparece interagindo com Lula é o presidente do Banco Mundial, Ajay Banga, e não um segurança. Na ocasião, Banga indicava o local determinado para que o brasileiro se posicionasse para uma foto oficial (veja vídeo do momento). Além disso, o homem de turbante branco que está de costas para Lula é o sheik e presidente dos Emirados Árabes, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, e não um "rei árabe", como citado no post desinformativo.

Vídeo de Trump foi em fórum de investimento entre EUA e Arábia Saudita em maio. O tal "rei árabe" neste caso é, na verdade, outra pessoas: o príncipe saudita Mohammed bin Salman. Há indícios que coincidem com a bandeira da Arábia Saudita ao fundo do vídeo. Por uma busca reversa da imagem foi possível encontrar gravações de outros ângulos que mostram o mesmo momento. Um dos vídeos foi publicado pelo jornal americano Washington Post com uma notícia que informava que Trump encerrou o evento com a música "YMCA", do grupo Village People (confira aqui). O vídeo também foi publicado no canal do Youtube da Forbes (aqui), com a mesma notícia. Uma foto do aperto de mão, momento que aparece no vídeo, foi publicada pelo jornal O Globo (aqui).

Viralização. No Facebook, um post com o conteúdo desinformativo registrava mais de 44 mil curtidas e 14 mil compartilhamentos.

