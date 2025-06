É falso que Preta Gil xingou Bolsonaro por uso de bolsa de colostomia

Preta Gil usa bolsa de ileostomia, e não de colostomia. Em 2023, a cantora foi diagnosticada com câncer e precisou colocar a bolsa para o tratamento (aqui). A principal diferença entre a bolsa de colostomia e a de ileostomia é o local onde as cirurgias são realizadas. Enquanto a primeira atinge uma porção do intestino grosso, a ileostomia é ocorre na parte final do intestino delgado (aqui).

