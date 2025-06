Foto de Lula mostra ação com acrobatas, não tombo por estar bêbado em Paris

O que diz o post

A publicação contém uma foto de Lula sentado no chão e vestido com traje social, mas sem sapatos e o paletó, diante de um grupo de pessoas. Entre elas, é possível identificar o presidente francês Emmanuel Macron e sua esposa, Brigitte, além de Marina Silva, ministra do Meio Ambiente.

"Lula bebado em Paris. O Brasil passando vergonha por ter um alcoólatra na Presidência Fora Lula", diz o texto que acompanha o post.

Por que é falso

Foto mostra interação entre Lula e acrobatas. Com o auxílio de uma busca reversa, foi possível chegar ao contexto original da imagem compartilhada pelos posts enganosos. A cena foi registrada na última sexta-feira. Na ocasião, como parte da agenda cultural da visita oficial à França, Lula foi ao Grand Palais, pavilhão de exposições vizinho à famosa avenida Champs-Elysées. O presidente participou da abertura da exposição "Nosso Barco Tambor Terra", do artista brasileiro Ernesto Neto. Durante o evento, Lula acompanhou a apresentação de acrobatas e quis interagir com eles. Para isso, tirou o paletó e os sapatos e deitou-se no chão, erguendo as pernas e se equilibrando sobre os braços (aqui, aqui, aqui, aqui e aqui).

Cena foi registrada por Macron. Em suas redes sociais, o presidente francês publicou trechos da visita dele e de Lula à exposição. Uma das imagens mostra o petista deitado no chão segurando uma câmera, cedida por Ricardo Stuckert, seu fotógrafo oficial. Lula estava tentando fotografar a apresentação de acrobatas na corda-bamba —os mesmos com os quais havia interagido antes (aqui e abaixo).