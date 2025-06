Janja e Macron se cumprimentaram com beijo no rosto, e não na boca

Apesar disso, o texto que acompanha o vídeo diz: "Pai é pai! Janja beija Macron na boca".

Por que é falso

Macron e Janja se beijaram no rosto. Uma pesquisa no canal oficial do governo federal no Youtube (aqui) traz o registro do encontro entre Macron, Brigitte, Lula e Janja, ocorrido na quinta-feira da semana passada. A filmagem, feita de um ângulo diferente do vídeo utilizado pelas peças desinformativas, mostra a recepção completa feita pelo casal francês e deixa claro que Macron e Janja se cumprimentaram com dois beijos no rosto (aqui, aqui, aqui e abaixo). Na sequência, eles posam para fotos.

Insinuações sobre suposto caso entre Janja e Macron voltaram a circular. Esta não é a primeira vez na qual posts enganosos tentam dar a entender que a primeira-dama brasileira e o presidente francês teriam um relacionamento amoroso. Agências de checagem desmentiram publicações que falaram de um encontro noturno entre Janja e Macron em Roma (aqui) e que o francês teria abotoado a blusa dela (aqui), além de postagens com falas e imagens adulteradas de Janja (aqui).