Trump não chamou Lula de 'escândalo ambulante'; vídeo foi manipulado por IA

Por que é falso

Vídeo de Trump foi alterado por IA. O UOL Confere submeteu o conteúdo compartilhado pelas publicações enganosas à análise do Hive Moderation, especializado na identificação de adulterações digitais. A ferramenta apontou uma probabilidade de 95,8% de o áudio ter sido modificado com o auxílio de inteligência artificial (abaixo).

Trump não chamou Lula de 'escândalo ambulante'; vídeo foi criado por IA Imagem: UOL Confere

Fala original ocorreu durante discurso no Congresso. Com o auxílio de uma busca reversa, foi possível encontrar o conteúdo original. O vídeo é de uma fala de Trump durante uma sessão conjunta do Senado e da Câmara dos Representantes em 4 de março deste ano. No discurso, de cerca de uma hora e quarenta minutos de duração, Trump tratou de assuntos diversos na área da política, falou sobre tarifas internacionais e citou os conflitos em Gaza, Ucrânia e no Paquistão (aqui).

Trump não mencionou Lula, mas citou o Brasil. Em sua fala, o norte-americano não falou o nome de Lula nenhuma vez. Trump, porém, citou o Brasil ao defender sua política de taxações. "Outros países têm usado tarifas contra nós há décadas e agora é a nossa vez de começar a usá-las contra esses outros países. Em média, a União Europeia, a China, o Brasil, a Índia, o México e o Canadá (você já ouviu falar deles?) e inúmeras outras nações nos cobram taxas [sobre importações] tremendamente mais altas do que nós cobramos deles", disse (aqui e aqui). O discurso na íntegra está disponível no canal do Youtube da Casa Branca (aqui e abaixo, em inglês).