Bolsonaro não disse que reverteu inelegibilidade; vídeo foi manipulado

É falso o vídeo compartilhado nas redes sociais e que mostra Jair Bolsonaro supostamente dizendo que disputará as eleições presidenciais de 2026 após "resolver" a questão da inelegibilidade.

A fala do ex-presidente foi adulterada com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial. No conteúdo original, ele se pronunciou após a derrota para Lula nas eleições de 2022.

O que diz o post

Em vídeo, Bolsonaro supostamente diz: "Me recuso a estar inelegível. Eu chamei meus advogados, os melhores do Brasil, e conseguimos resolver isso então. 2026 estarei me candidatando para presidente do Brasil novamente". Abaixo, há uma foto do ex-presidente ao lado de Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador do estado de São Paulo.