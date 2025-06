Vídeo de apoiadores de Lula em Paris é de 2022, e não de viagem recente

O que diz o post

A publicação contém um vídeo no qual dezenas de pessoas estão na rua e cantam o jingle "Olê, olê, olê, olá, Lula, Lula" repetidas vezes. Não há qualquer referência sobre a data em que a cena foi gravada.

"Lula em Paris por essa o gado não esperava", diz o texto sobreposto ao vídeo. O post foi publicado na sexta-feira, dando a entender que a cena ocorreu durante a visita oficial do presidente à França na semana passada.

Por que é distorcido

Vídeo original é de 2022. Com o auxílio de uma busca reversa, foi possível chegar ao conteúdo original. As imagens foram publicadas pelo PT em seu perfil oficial no YouTube em 26 de setembro de 2022. Elas mostram apoiadores de Lula, então candidato à presidência da República, às vésperas do primeiro turno das eleições (aqui e abaixo). Portanto, o ato não tem qualquer relação com a recente viagem do petista à França, como insinuam as peças enganosas.