Governo não apresentou proposta de CPMF Digital para taxar Pix

Por que é falso

Sem referência. Não foi possível encontrar fontes em reportagens de jornais ou portais de notícias sobre uma proposta do governo para criar este tipo de imposto (aqui).

Transações por DOC não existem desde 2024. As operações de transferência via DOC (Documento de Ordem de Crédito) foram encerradas em janeiro do ano passado. O post desinformativo afirma que este tipo de transação também seria taxado.

Governo desmentiu "CPMF Digital". No site oficial, a Secretaria de Comunicação (Secom) do governo federal publicou uma nota em que afirma que não existe proposta de "CPMF Digital" e tampouco de taxação sobre o Pix. "O Pix é livre de impostos federais. O governo federal não vai tributar o Pix, uma solução que traz agilidade e oportunidades para os brasileiros e seus negócios. Quaisquer menções a impostos federais sobre o Pix são absolutamente falsas", diz a Secom (leia aqui).

CPMF foi extinta em 2007. A Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira foi cobrada por 11 anos. O imposto foi criado inicialmente em 1993, no governo Itamar Franco, de forma provisória com o nome de Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira (IPMF), que vigorou no ano de 1994. Em 1996, foi criada a CPMF (aqui), durante o governo FHC, com previsão de duração de dois anos. A medida foi sendo renovada em anos seguintes com alíquotas entre 0,2% e 0,38% (leia aqui e aqui) até ser extinta em 2007. A justificativa do tributo era financiar a saúde.

Mentiras envolvendo supostas medidas para taxar o Pix são recorrentes. No início deste ano, o UOL Confere checou aproximadamente 20 desinformações que circularam sobre taxação do Pix em um período de um mês.