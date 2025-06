EUA continuam sendo sede da Copa do Mundo de 2026; Fifa não retirou o país

Por que é falso

Estados Unidos não deixaram de ser uma das sedes da Copa. A Fifa mantém o país como um dos anfitriões do torneio, ao lado de Canadá e México. Nesta semana, a entidade publicou em seu perfil oficial no Instagram um vídeo destacando que falta um ano para o início da competição e citou os Estados Unidos como sede (aqui e abaixo, em inglês). No perfil da entidade no TikTok, Infantino disse: "Falta um ano para o início da maior Copa do Mundo da FIFA da história, sediada por Canadá, México e Estados Unidos", (aqui e abaixo, em inglês).

Se fosse verdade, teria repercussão na imprensa. Portais de notícias nacionais e internacionais, não publicaram nenhuma informação sobre uma possível retirada dos EUA como sede da Copa, em português (aqui) e em inglês (aqui).

Não há registros de que os EUA deixarão de sediar a Copa. O UOL Confere não encontrou nenhum conteúdo publicado no site ofcial da Fifa com a suposta decisão em inglês (aqui) ou nas redes sociais (aqui, aqui, aqui e aqui).