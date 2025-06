Vídeo mostra mulher adulta sendo detida por polícia nos EUA, e não criança

Por que é falso

Polícia desmentiu alegação. No vídeo é possível identificar na viatura as palavras "Clark" e "Sheriff" em inglês. Em uma busca no Google (aqui) por referência sobre a situação com os termos "clark sheriff" e "children arrested" (criança presa, em inglês), foi possível localizar publicações nas redes sociais da polícia do condado de Clark desmentindo as alegações de uma criança foi detida.

Abordada por andar no meio do trânsito. O caso aconteceu no dia 1° de abril. Segundo a polícia americana, um agente abordou a pessoa porque ela estava andando em um cruzamento movimentado, e pensou se tratar de uma criança, por sua baixa estatura, que pudesse ser atropelada. Ela forneceu um nome para o qual não foi encontrado registro, mas foi identificada posteriormente como uma mulher de 27 anos.

Mulher foi liberada. De acordo com a polícia, ela não foi presa. A mulher foi detida brevemente enquanto sua identidade era confirmada, recebeu uma advertência verbal por andar no meio do trânsito e foi liberada em seguida. A identidade dela não foi revelada.

Detalhe de imagem divulgada pela polícia coincide com a roupa usada pela mulher no vídeo viral.