Vídeo de abraço entre Trump e Musk é de 2024 e não mostra reconciliação

Trump nomeou Musk para chefiar departamento. Uma semana antes da cena registrada acima, Trump havia nomeado o bilionário para liderar o Doge (Departamento de Eficiência Governamental, na sigla em inglês). O gesto causou polêmicas devido aos conflitos de interesses por causa de contratos entre empresas de Musk e o governo norte-americano (aqui).

Musk deixou governo de Trump em maio. No dia 28, o bilionário anunciou que estava deixando seu cargo no Doge e agradeceu ao presidente dos EUA (aqui). Dois dias depois, Trump anunciou oficialmente a saída do empresário, mas disse que ele continuaria como seu conselheiro. Ambos se pronunciaram de forma cordial e com troca de elogios (aqui).

Relação se deteriorou dias após Musk deixar cargo. O clima entre ele e Trump azedou em 5 de junho, quando o bilionário criticou o megaprojeto de lei orçamentária que o republicano promovia no Congresso. Musk chamou o plano de "abominação repugnante" (aqui). Trump retrucou e sugeriu que poderia romper os contratos do governo com as empresas de Musk (aqui). A troca de insultos nas redes sociais continuou até o dia seguinte, incluindo até uma acusação de Musk de que Trump teria participado de um escândalo sexual de prostituição e exploração de menores (aqui), protagonizado pelo empresário Jeffrey Epstein (aqui).

Bilionário recuou em críticas a Trump. Cerca de uma semana após o desentendimento público, Musk lamentou algumas das críticas feitas ao presidente norte-americano e disse "ter ido longe demais" (aqui). O bilionário apagou a postagem referente ao "caso Epstein" (aqui). O republicano disse ter sido "muito legal" o arrependimento do empresário (aqui).

Casa Branca revisará contratos com SpaceX. Em meio à polêmica, o governo dos EUA ordenou que o Departamento de Defesa e a Nasa revejam contratos com a SpaceX, o que poderia sinalizar uma retaliação contra o bilionário (aqui).

