Após reportagem do UOL, Justiça manda plataforma apagar vídeos com Drauzio

Proibição de indicar o uso de imagem e montagens. Segundo Marzagão, os responsáveis pela plataforma do curso devem ser abster também de indicar ou sugerir que alunos usem o nome, a imagem ou a voz do médico em montagens.

Curso ensina a manipular imagem com IA para vender produto irregular. Reportagem do UOL Confere mostrou que um curso vendido como mentoria para aprender a lucrar com vendas na internet ensina a manipular anúncios falsos com imagens de famosos ou anônimos para vender um suplemento alimentar que promete emagrecimento chamado "Detox Oriental", o que é contra as regras da Anvisa.

Alunos se passam por médicos. No curso, os alunos são ensinados a criar perfis falsos para veicular os anúncios pagos nas redes da Meta (Facebook e Instagram). As publicações direcionam para um link de WhatsApp, onde as vendas são feitas. A orientação é de que os vendedores devem adotar uma abordagem agressiva para garantir as vendas, inclusive com informações falsas sobre os efeitos do produto e chantagem emocional. Muitos se passam por médicos usando "doutor" nos nomes de perfis ou se apresentando como especialistas em emagrecimento, levando clientes a acreditarem que estão conversando com um profissional de saúde.

Defesa nega irregularidades. O UOL Confere ainda não conseguiu contato com a defesa de Brites para comentar a decisão. Em outra ocasião, seu advogado negou que haja manipulação de imagens de famosos para promover produtos, apesar de a reportagem ter presenciado os fatos. O defensor alegou também que o uso de inteligência artificial nas aulas tem como objetivo o desenvolvimento de técnicas lícitas de marketing digital como a criação de personagens, conhecida como "seller personas".