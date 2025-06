É falso que navios do Irã levaram urânio do Brasil

INB não tem comércio com o Irã. Segundo a Secom e a INB, a empresa pública não possui negócios com o Irã. "Só somos autorizados a produzir urânio para fins pacíficos (produção de energia elétrica, agricultura, medicina e preservação de obras de arte), o que é acompanhado de perto pelos órgãos de controle", afirma a empresa pública.

Venda de yellowcake para a Rússia. A INB afirma que, sobre comércio para o exterior, está previsto para o segundo semestre deste ano o envio de "yellowcake" (concentrado de urânio) para a Rússia. A matéria-prima é convertida em gás no país, e retorna ao Brasil para enriquecimento em Resende (RJ), onde é transformada em combustível para as usinas de Angra, no Rio (aqui).

Navios iranianos no Brasil em 2023. Dois navios de guerra iranianos atracaram no Rio em março de 2023. O episódio gerou controvérsias com os Estados Unidos, que havia pedido que o Brasil não aceitasse as embarcações na costa brasileira. Os navios carregavam mísseis e canhões.

Sem referência. Ao contrário do que alega o homem em um dos vídeos enganosos, não foi possível encontrar evidência de que jornais dos Estados Unidos tenham noticiado que os navios iranianos vieram ao Brasil em 2023 para buscar urânio (aqui). As agências internacionais de notícias Reuters e AP noticiaram que o Brasil tinha permitido que os navios atracassem, mas nenhuma menciona suposta busca do minério (aqui e aqui, em inglês).

Viralização. Um post no Facabook com o conteúdo desinformativo tinha até hoje mais de 1.600 compartilhamentos e 3.300 curtidas.