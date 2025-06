Posts distorcem decisão do STJ e insinuam que tomar celular não é crime

Juiz do STJ entendeu que houve furto por arrebatamento. Em sua decisão, Palheiro relatou que "não se vislumbra que o acusado tenha exercido grave ameaça ou violência contra a vítima, tendo o ato violento sido direcionado exclusivamente às coisas, quais sejam, o celular subtraído e à bolsa que se tentou subtrair, configurando situação comumente denominada 'furto por arrebatamento'" (aqui).

STJ destacou que defesa e acusação concordaram que houve furto. Ao UOL Confere, o STJ afirmou que "o próprio Tribunal de Justiça de Alagoas afirmou que defesa e acusação concordaram que os fatos narrados na petição inicial se amoldavam com mais precisão ao crime de furto". A corte frisou que o juiz de primeiro grau "entendeu que a houve violência na ação pela intimidação que o agente impôs à vítima" e, por isso, tipificou o caso como roubo simples.

Não há violência ou grave ameaça no furto. Resumidamente, no furto não há violência ou grave ameaça à vítima; já no roubo esses elementos estão presentes (aqui). O furto está previsto no artigo 155 do Código Penal, que descreve a ação como "subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel". A pena é de um a quatro anos de prisão, além de uma multa. Há atenuantes ou agravantes em casos de réu primário, se o objeto furtado tiver baixo valor ou se houver furto qualificado, entre outras possibilidades (aqui).

Punição por roubo pode variar de quatro a dez anos de prisão. O roubo é descrito no artigo 157 do Código Penal como "subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência". A pena é a reclusão de quatro a dez anos mais multa, podendo ser agravada pelo uso de uma arma branca ou de fogo e se a vítima sofrer uma lesão corporal grave ou morte, entre outros casos (aqui).

Viralização. Uma postagem no Instagram tem mais de 7.700 curtidas até hoje.

Este conteúdo também foi checado pela AFP.