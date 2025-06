Vídeo mostra queda de avião nos EUA, e não ataque do Irã a Israel

"Tel Aviv agora", diz um dos comentários do post, que foi publicado no sábado, dando a entender que o vídeo se refere aos ataques promovidos pelo Irã a Israel.

Por que é falso

Vídeo é de queda de avião nos EUA. Com o auxílio de uma busca reversa, foi possível chegar ao conteúdo original. As cenas mostram a destruição causada pela queda de um avião de pequeno porte na Filadélfia, em 31 de janeiro (aqui e abaixo). A aeronave era uma espécie de ambulância aérea e havia acabado de decolar do aeroporto da cidade. Ela iria para a cidade de Springfield e transportava seis pessoas. O acidente causou a morte de oito pessoas: as seis ocupantes do avião e duas no solo. Hospitais da região atenderam pelo menos vinte vítimas (aqui, aqui e aqui, em inglês).

Avião caiu na Filadélfia. Uma reportagem da CBS (aqui) permitiu encontrar o local exato da queda da aeronave. No vídeo original, quando a pessoa que grava a cena entra em um estabelecimento, é possível ver um adesivo na porta com a palavra "Dunkin" escrita (abaixo, no destaque em amarelo). Baseado nestas informações e com o auxílio do Google Street View, verifica-se que as imagens foram gravadas do lado de fora de uma unidade do Dunkin' Donuts, localizada na Cottman Avenue e que está na mesma área do Roosevelt Mall (aqui e abaixo). A casa localizada do outro lado da avenida (em vermelho), que aparece nas duas imagens e hoje abriga uma loja de artigos típicos mexicanos e centro-americanos, permite concluir que se trata do mesmo local.