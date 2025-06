Vídeo mostra iranianos festejando morte de terrorista, não ataque de Israel

Cenas foram gravadas em Toronto. Com o auxílio do Google Street View, é possível concluir que o ato ocorreu na cidade canadense, mais precisamente na praça Mel Lastman (aqui e abaixo). É possível identificar alguns pontos marcantes que aparecem tanto no vídeo como no aplicativo, como uma estrutura metálica com a identificação do local (abaixo, em azul) e uma agência do Scotiabank (em amarelo).

Vídeo original (à esq) foi gravado em praça de Toronto, como se nota por estrutura metálica (em azul) e agência bancária (em amarelo) Imagem: Reprodução/Instagram e Reprodução/Google Street View

Celebração foi noticiada pela imprensa. A comemoração dos iranianos em Toronto foi registrada por agências fotográficas (aqui, em inglês) como por sites (aqui, em inglês, e aqui, em francês).

Conflito entre Irã e Israel entrou no 11º dia. Israel bombardeou Teerã, capital iraniana, na semana retrasada e anunciou ataques a dezenas de instalações de mísseis (aqui). O Irã respondeu e lançou mísseis que atingiram a região de Tel Aviv (aqui). Os israelenses fizeram novos ataques, que tiveram como alvo uma emissora de TV (aqui) e uma usina nuclear (aqui), entre outros pontos estratégicos. Órgãos militares dos dois países mandaram evacuar civis de Tel Aviv e Teerã (aqui). O conflito já causou mais de 200 mortes (aqui). No fim de semana, os Estados Unidos realizaram ataques contra instalações nucleares mantidas pelo governo de Teerã (aqui). Em retaliação, o Irã lançou uma nova onda de mísseis em direção ao território israelense, que deixou pelo menos 86 pessoas feridas (aqui). Hoje, o Exército israelense anunciou que atacou áreas de lançamento e armazenamento de mísseis terra-terra na região oeste do Irã. Seis aeroportos também foram atingidos. Em Israel, as sirenes soaram alertando sobre mísseis iranianos (aqui).

Viralização. Uma publicação no Instagram tinha mais de 14,7 mil curtidas.