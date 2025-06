Cármen defende regulação de redes: 'Dados falsos aprisionam pela mentira'

Segundo ela, há espaços e ambientes em que se "é capaz de matar sem precisar de armas". Nesse contexto, disse, a defesa da democracia "não é óbvia".

Há instrumentos que tentam destruir a democracia todos os dias.

Dados falsos aprisionam pela mentira e desinformação que acabam correndo a democracia.

Há um mundo que acabou, em que a pessoa podia se manifestar sobre a vida do outro com maledicência, mas em que [isso] não produzia os efeitos, as disseminações alarmantes desse mundo que vemos hoje. Um momento de mundo acabou.

Ministra defendeu regulação das redes sociais

Segundo ela, as "novas máquinas com as quais lidamos hoje" permitem a desinformação. Ela disse também que não deve haver a captura errada do direito à "liberdade de expressão".