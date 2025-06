É falso que produto a base de cenoura cure doenças oftalmológicas

Por que é falso

Vídeo manipulado de William Bonner e Fátima Bernardes. Os anúncios falsos usam a imagem de Bonner e Fátima Bernardes de forma manipulada como se eles estivessem recomendando o produto. Uma análise do vídeo no Hive Moderation, site que detecta conteúdo gerado por IA, indica probabilidade de 99% de conter Inteligência Artificial generativa ou deepfake. Confira abaixo:

Probabilidade de que vídeo tenha deepfake é de 99%, segundo site que detecta uso de IA Imagem: Reprodução/Hive Moderation

No vídeo original, Bonner falava sobre o fim das férias. O jornalista anunciou que voltava à bancada do JN após um período de duas semanas de descanso em setembro do ano passado (aqui e abaixo).

Atendente se passa por médico. O anúncio direciona para um link do WhatsApp em que um atendente virtual se apresenta como médico. A conversa anuncia que o produto seria um tratamento natural dentre os que "a indústria farmacêutica esconde". O atendente envia uma série de áudios e simula uma interação. Entre os vídeos enviados para convencer o cliente a adquirir o produto está um conteúdo manipulado do Jornal Nacional para promover o Vision Boost. No vídeo manipulado, Bonner diz que um cientista renovado teria descoberto uma cura para "todos os problemas de visão, até aqueles que os médicos dizem ser irreversíveis".