Big techs têm ideologia, e seu modelo de negócios é 'perverso', diz Moraes

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes defendeu a regulação das redes sociais e criticou o modelo de negócios das big techs, que chamou de "perverso".

Ele participou, junto com a ministra Carmem Lúcia e o advogado-geral da União, Jorge Messias, de um painel do GlobalFact, evento internacional de checagem de fatos organizado no Brasil pela IFCN (International Fact-Checking Network —Rede Internacional de Checagem de Fatos, na tradução) com apoio de UOL Confere, Aos Fatos, Estadão Verifica e Lupa.

'Crimes sem responsabilização'

Para Moraes, a sociedade não está contente com as redes sociais, instrumentalizadas para que crimes sejam cometidos sem responsabilização.