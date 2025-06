Nikolas Ferreira votou contra lei que pode encarecer conta de luz

A reportagem citada afirma que o parlamentar, "famoso por discursos inflamados nas redes sociais, provou mais uma vez que, na prática, sua prioridade não é exatamente defender 'o povo'". A reportagem ainda diz que Nikolas teria ficado em silêncio após receber críticas pelo seu posicionamento e "dado uma desculpa manjada no Congresso" ao declarar que teria havido "erro material no preenchimento da cédula".

Por que é falso

Nikolas votou a favor da manutenção do veto de Lula. No dia 17, o Congresso Nacional analisou os vetos feitos em janeiro por Lula (aqui) à Lei 15.097 de 2025, que trata das regras para a geração de energia offshore (em alto-mar) (aqui). Em consulta ao site do Congresso com a votação nominal de cada parlamentar (aqui), verifica-se que Nikolas votou "sim", ou seja, a favor da manutenção do veto presidencial em todos os trechos analisados (abaixo, em vermelho).

Nikolas Ferreira (PL-MG) votou a favor de manutenção de vetos de Lula a lei sobre geração de energia em alto-mar Imagem: Reprodução

Deputado explicou voto e criticou a esquerda. Em suas redes sociais, Nikolas publicou um vídeo no qual esclareceu sua posição. "Claro que eu não votei para poder aumentar sua conta de luz, mas a esquerda vai falar o quê? 'O Nikolas votou a favor disso'. Aí eu te pergunto: qual prova tem disso? Nenhuma, porque eu fiz exatamente o contrário. Eu fui a favor do veto do Lula", disse (aqui e abaixo). O deputado ainda publicou que, "mesmo sendo opositor ao Lula", seu voto pela manutenção do veto presidencial foi "simplesmente por coerência" (aqui e abaixo).