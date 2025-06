Vídeos não mostram fuga de líderes do Irã nem população festejando ataques

Conteúdo original não mostra carros na pista de aeroporto. É possível deduzir que os carros que aparecem no vídeo compartilhado pelas publicações enganosas foram inseridos digitalmente. Ao analisar o conteúdo original, nota-se que um veículo do aeroporto percorre ininterruptamente um caminho da esquerda para a direita, passando por pelo menos três grandes marcas escuras visíveis na pista (abaixo, em amarelo). Na cena utilizada pelas peças desinformativas, verifica-se que este mesmo veículo está parado antes da segunda marca no exato momento em que um carro passa por ele no sentido contrário (em azul), o que não condiz com a realidade.

Vídeo original (à esq) mostra veículo do aeroporto se deslocando pela pista e avançando até terceira marca; nos posts desinformativos (à dir), o mesmo veículo está parado entre a primeira e a segunda marca Imagem: Reprodução/YouTube e Reprodução/Instagram

Não há registro de fuga de autoridades do Irã. De acordo com o jornal The New York Times, o aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do Irã, estaria escondido em um bunker no país e se comunicando apenas por mensageiros, com receio de ser rastreado. Temendo ser morto, ele também já teria preparado sua sucessão (aqui).

Imagens de festa em túnel também são de 2023. Com o auxílio de uma busca reversa, verifica-se que o vídeo de pessoas dançando dentro de um túnel circula pelo menos desde setembro de 2023 —ou seja, também é anterior ao conflito entre Irã e Israel. O registro mostra um grande congestionamento dentro de um túnel na Chalus Road (aqui e abaixo, em persa), mais conhecida como Rota 59. Com o trânsito parado, muitas pessoas saíram de seus carros e algumas delas começaram a dançar, já que o som de um dos veículos estava ligado. Outro post publicado pelo mesmo perfil mostra o engarrafamento do lado de fora do túnel (aqui e abaixo, em persa). As postagens não explicam a origem do congestionamento. A estrada liga a área metropolitana de Teerã à cidade de Chalus, localizada no norte do Irã e um dos polos turísticos do país (aqui, em inglês).