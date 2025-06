Houve prisões por fraude no INSS, ao contrário do que diz post

Não é verdade que ninguém foi preso durante a investigação da fraude no INSS, ao contrário do que afirmam publicações nas redes sociais.

A primeira fase da operação da Polícia Federal, em abril, tinha como objetivo o cumprimento de seis mandados de prisão. Três pessoas foram presas na ocasião. Em junho, mais dois mandados de prisão foram cumpridos em Sergipe dentro da mesma investigação.

O que diz o post

Uma foto do ministro do STF Alexandre de Moraes é compartilhada com o seguinte texto sobreposto: "Uma coisa é certa: se ninguém foi preso pelo roubo do INSS e não deram 24 horas para explicar até agora, é sinal de que não tem ninguém de direita envolvido".