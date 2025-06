Na sequência, o homem associa a notícia a outra, de 2023: "Navios de guerra do Irã atracam no Brasil, mesmo após pressão dos EUA". Ele ainda liga os fatos ao sumiço de tubos de urânio enriquecido ocorrido no mesmo ano no Brasil, como se tudo estivesse relacionado e fizesse parte de uma teoria conspiratória.

"Olha o que o Brasil tá acontecendo. Israel dizendo 'ó, teve o país aí do Ocidente que tá aí ajudando o Irã'. Vem os navios do Irã pra cá, some nosso urânio enriquecido, sumiu, do nada. Como é que desapareceu? E agora esse confronto todo lá no Oriente Médio", conclui o homem.

Por que é falso

Netanyahu não disse que país do Ocidente forneceu urânio ao Irã. Netanyahu conversou com a Fox News no dia 15 de junho. Na entrevista, disponível na íntegra tanto no site oficial da emissora (aqui, em inglês) como no YouTube (aqui e abaixo, em inglês), o primeiro-ministro israelense não deu qualquer declaração similar às usadas pelos posts enganosos. Netanyahu afirmou que o Irã tinha "um plano secreto" para enriquecer urânio com o intuito de produzir armas nucleares. O líder israelense ainda justificou os ataques às instalações nucleares iranianas com o apoio dos Estados Unidos.

Premiê israelense afirmou que Irã pretendia matar Trump. Na mesma entrevista, Netanyahu disse que Israel estaria sob "iminente ameaça" de uma destruição nuclear e que "não lhe restou outra opção a não ser agir agressivamente". Ele também revelou que o Irã estaria planejando "matar Donald Trump", uma vez que o presidente dos Estados Unidos seria "o inimigo número um" do programa nuclear do país (aqui, em inglês). Netanyahu justificou a ofensiva como uma forma de evitar um "holocausto nuclear" após compartilhar com os EUA que o Irã "teria capacidade de fazer pelo menos nove bombas" (aqui).