Moraes não intimou Fifa sobre cartazes de torcida do Flamengo contra Lula

O que diz o post

As publicações compartilham um post com o seguinte título: "URGENTE: Alexandre de Moraes dá 48 horas para a FIFA explicar os ataques ao presidente Lula na Copa do Mundo de Clubes".

Abaixo, há duas fotos de torcedores do Flamengo durante a partida contra o Chelsea segurando cartazes com críticas ao petista: "Lula ladrão do INSS!!!" e "O Lula é ladrão".

Por que é falso

Post original é de perfil humorístico. As peças enganosas tratam como se fosse verdade uma postagem feita por uma página de humor nas redes sociais e na qual é possível ler o aviso "Conta de paródias". O perfil contém diversas publicações em tom irônico contra Lula e seu governo (aqui, aqui e aqui).

STF diz que não há pedido de Moraes à Fifa. "Não localizamos nenhuma ação relativa ao assunto", afirmou o Supremo em nota ao UOL Confere.