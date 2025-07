Post mostra ato bolsonarista na Paulista em 2024, não o do último domingo

O que diz o post

A publicação traz uma foto de centenas de pessoas, muitas delas vestindo camisas verdes e amarelas, na avenida Paulista. É possível notar que a multidão ocupa toda a largura da pista e se estende para além do Masp.

"Foi aqui que a esquerda disse que flopou?", diz a frase contida no post, rebatendo de forma irônica as afirmações de que o ato teve baixa adesão.

Por que é distorcido

Foto é de ato na Paulista em 2024. Uma busca reversa por imagem permitiu chegar ao conteúdo original. A foto foi utilizada em uma matéria publicada pela Gazeta do Povo em 7 de setembro de 2024 (aqui). A manifestação foi convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e pautada por críticas ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), e pela defesa da anistia aos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 (aqui e aqui). O evento levou 45 mil pessoas à Paulista, de acordo com levantamento do Monitor do Debate Político no Meio Digital da USP (Universidade de São Paulo) (aqui).

Imagem em posts enganosos mostra Masp em obras. Na foto compartilhada pelas peças desinformativas, é possível ver que uma das famosas colunas vermelhas do edifício do museu está cercada por uma proteção, indicando que o local estava em reforma. O museu anunciou o término das obras no prédio em 26 de novembro de 2024 (aqui). Uma imagem da manifestação do último domingo mostra a coluna sem a tela de proteção e com a obra já concluída, como se observa na comparação abaixo.